محافظ القليوبية يشهد ختام فعاليات مشروع معهد الشئون الثقافية بقليوب (صور)

شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم في المؤتمر الختامي لمشروع أمان الذي تم تنفيذه من خلال معهد الشئون الثقافية بمدينة قليوب والممول من خلال الوكالة الألمانية GIZ والاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية PDP.





وأثنى خلال كلمته في المؤتمر على المشروع وعلى الدور المجتمعي الحيوي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية للمشاركة في تنمية الإقليم كما وجه الشكر لإدارة برنامج التنمية بالمشاركة والوكالة الألمانية والاتحاد الأوروبي على توجيه الدعم للمحافظة.



يذكر أن مشروع أمان تم من خلاله تطوير الوحدة الصحية بآل بيت النبي بمدينة قليوب علاوة على إعداد مطبخ صحي لتعليم السيدات على طرق إعداد الوجبات الصحية السليمة للحفاظ على صحة الأم والطفل وباقي أفراد الأسرة.