تعليم الفيوم تكرم الدكتور "عادل عبدالمنعم" مدير مديرية التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش (صور)

أقامت، اليوم الثلاثاء، مديرية التربية والتعليم، حفلا لتكريم الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم لقرب بلوغه سن التقاعد بغد الخميس.



شهد الحفل المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، ومحمد عبدالله وكيل المديرية، والمديرين العموم للأدارات التعليميه بالمحافظة، محمود أبو الغيط وكيل الوزارة التربية والتعليم بالفيوم الأسبق، وعدد من نواب البرلمان، وبعض من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقدم له قيادات التعليم بالمديرية وجميع قيادات التعليم بالإدارة درع كتكريم على مسيرته وعطائه للمديرية لعامين على التوالي.



وأكد محمد عبدالله وكيل المديرية بأن هذا الحفل يأتي لتكريم رجل أحبه أبناء الفيوم وأستطاع أن يترك بصمات على التعليم في المحافظة ويكفيه أنه استطاع أن يقود دفة التعليم في وقت عصيب وتحمل الكثير من الأزمات الطارئة، واستطاع أن يطبق اللامركزية الإدارية تطبيقا صحيحا ترك المجال لمديري الإدارات لمتابعة أعمالهم بدلا من تقييدهم بخطط محددة.



كما أشار وكيل الوزارة الجديد محمد عبدالله وكيل المديرية الحالي الذي جاء خلفا للدكتور عادل عبد المنعم بقرار من وزارة التربية والتعليمه والذ سيفعل في الأيام القادمة عقب خروج "عبد المنعم " لسن المعاش، لافتا بأنه سيظل أثره في تعليم الفيوم علامة مشرقة لما قام به من جهد وما تحلى به من صبر وحكمة في معالجة الأمور وأنه تعب من بعده في التعاطي مع المشكلات برفق ولين وتغليب جانب الترغيب على جانب الترهيب.



وفي كلمته وجه الدكتور عادل عبدالمنعم التحية لأبناء الفيوم معتبرا أن المدة التي قضاها في المحافظة على قلتها كانت أخصب فترات عمره وعمله وأنه وجد من أبناء الفيوم ما عوضه عن أهله في محافظته بوجه بحري مقللا من حجم المضايقات التي تعرض لها في المحافظة معتبرا أنها أمر طبيعي لمن يرغب أن يحافظ على المال العام وأن يرد الحقوق لأصحابها وأن يوسع دائرة المشاركة في كل ما يفيد العاملين في التعليم بعد أن كانت الكثيرمن الامتيازات مقتصرة على فئات بعينها.



واعتبر أن أفضل خبر سمعه هو اختيار محمد عبدالله وكيلا للوزارة مشيدا بحسن تعامله مع الملفات الشائكة في التعليم ومتمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة وأنه منذ عام وهو بالفعل وكيل وزارة لأنه كان يدير العمل وله كامل الصلاحيات في كل شيء.