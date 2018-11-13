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ميسي يظهر بحذاء جديد أمام أتلتيكو مدريد (صورة)

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:36 م
ميسي يظهر بحذاء جديد أمام أتلتيكو مدريد (صورة)
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الفجر الرياضي
 
يظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني بحذاء جديد أمام أتلتيكو مدريد في المباراة القادمة يوم السبت المقبل بالجولة الـ13 بالدوري.


ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن ليونيل ميسي اختار حذاء جديد لارتدائه في معركة أتلتيكو مدريد النارية يوم السبت المقبل في ملعب واندا ميتروبوليتانو.


واشارت الصحيفة، إلي أن ميسي سوف يرتدي حذاء يجمع بين اللون الأزرق والأحمر والأصفر، وسط رغبة شديدة من اللاعب لمساعدة برشلونة على عبور محطة أتلتيكو مدريد عقب الخسارة الماضية من ريال بيتيس.

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