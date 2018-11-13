حماس: إذا توقف الاحتلال عن عدوانه يمكن وقف النار

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، أنها مستعدة للعودة للتهدئة في قطاع غزة شريطة أن توقف إسرائيل عمليات القصف على القطاع، والمستمرة منذ يومين.







وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، إنه "في حال توقف الاحتلال عن عدوانه فيمكن العودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار".







وأضاف هنية، في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي لحماس، أن "المقاومة تدافع عن شعبها ونفسها أمام العدوان الاسرائيلي".







وفي سياق متصل، أنهى المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" اجتماعاً هو الأطول منذ سنوات، لدراسة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، بمشاركة ممثلين عن جهازي الشاباك والموساد، ومسؤولين يشاركون لأول مرة في هذا الاجتماع.







ولم يفصح "الكابينيت" الإسرائيلي عن فحوى اجتماعاته ولم يصدر أي توصيات معلنة بخصوص التوتر الأمني في قطاع غزة، فيما تجنب الوزراء والمسؤولون الإسرائيليون التصريح لأي وسائل إعلام حول ما تمخض عنه الاجتماع.







وقال موقع "يسرائيل هيوم"، إن "الكابينت قرر الاستمرار في ضرب حماس مع تجنب الحرب"، دون أن يقدم الموقع مزيداً من التفاصيل.