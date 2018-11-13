نواب أردنيون يطالبون بطرد سفير إسرائيل

طالبت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، احتجاجاً على ما وصفته "الاعتداءات" على قطاع غزة.

ودعت اللجنة، في بيان تلاه رئيسها يحيى السعود أمام مجلس النواب، إلى قطع كافة العلاقات مع إسرائيل.

وأدانت اللجنة ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ذلك.





ولا يعتبر أي قرار يتخذه مجلس النواب بهذا الخصوص ملزماً للحكومة، وفق الدستور الأردني.