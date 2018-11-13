نواب أردنيون يطالبون بطرد سفير إسرائيل
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:30 موكالات
طالبت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، احتجاجاً على ما وصفته "الاعتداءات" على قطاع غزة.
ودعت اللجنة، في بيان تلاه رئيسها يحيى السعود أمام مجلس النواب، إلى قطع كافة العلاقات مع إسرائيل.
ولا يعتبر أي قرار يتخذه مجلس النواب بهذا الخصوص ملزماً للحكومة، وفق الدستور الأردني.
وأكدت الحكومة الأردنية أمس الإثنين، خطورة التصعيد في قطاع غزة، ودعت إلى تحرك فوري لوقف ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي" وحماية الأبرياء.
وتعرض جنوب إسرائيل لهجمات بقذائف صاروخية من قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عشرة إسرائيليين، ورد الجيش الإسرائيلي بشن هجمات جوية وبالمدفعية على القطاع، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين.
ويأتي هذا التصعيد بعد استشهاد سبعة فلسطينيين في اشتباكات مع قوة إسرائيلية خاصة تسللت الأحد مستخدمة مركبة مدنية في المناطق الشرقية من خانيونس جنوب قطاع غزة، وتخلل الاشتباكات غارات إسرائيلية جوية مكثفة.
ومن جهته، أعلن الجيش مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح.
ودعت اللجنة، في بيان تلاه رئيسها يحيى السعود أمام مجلس النواب، إلى قطع كافة العلاقات مع إسرائيل.
وأدانت اللجنة ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ذلك.
ولا يعتبر أي قرار يتخذه مجلس النواب بهذا الخصوص ملزماً للحكومة، وفق الدستور الأردني.
وأكدت الحكومة الأردنية أمس الإثنين، خطورة التصعيد في قطاع غزة، ودعت إلى تحرك فوري لوقف ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي" وحماية الأبرياء.
وتعرض جنوب إسرائيل لهجمات بقذائف صاروخية من قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عشرة إسرائيليين، ورد الجيش الإسرائيلي بشن هجمات جوية وبالمدفعية على القطاع، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين.
ويأتي هذا التصعيد بعد استشهاد سبعة فلسطينيين في اشتباكات مع قوة إسرائيلية خاصة تسللت الأحد مستخدمة مركبة مدنية في المناطق الشرقية من خانيونس جنوب قطاع غزة، وتخلل الاشتباكات غارات إسرائيلية جوية مكثفة.
ومن جهته، أعلن الجيش مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح.
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