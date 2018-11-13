آخرهم حلمي طولان.. 10 مدربين ضحايا "مفرمة التغيير" في الدوري المصري هذا الموسم

تقدم حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، باستقالته من تدريب زعيم الثغر، عقب الهزيمة ، أمام نظيره فريق النجوم إف سي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما علي إستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.





وانضم حلمي طولان لـ"مقصلة" تغيير المدربين في الدوري المصري ، حيث أصبح المدرب العاشر الذي يرحل عن تدريب فريقه في الموسم الحالي والذي انقضي منه 14 جولة فقط.





ويستعرض "الفجر الرياضي" المدربين الراحلين عن تدريب أنديتهم بالدوري المصري في الموسم الحالي:-





1- فالنتيم:

أول ضحايا "مقصلة" تغيير المدربين في الدوري المصري هذا الموسم، كان البرازيلي ألبرتو فالنتيم المدير الفني لفريق بيراميدز، والذي رحل بعد 3 جولات فقط، وتولي الارجنتيني ريكاردو لافولبي قيادة الفريق خلفًا له.





2- انطونيو كالديرون:

الأسباني أنطونيو كالديرون المدير الفني لفريق النجوم إف سي رحل عن تدريب الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز بعد 6 مباريات فقط، وذلك بسبب سوء النتائج، وتولي أحمد سامي قيادة الفريق خلفًا له.





3- عماد سليمان:

تقدم عماد سليمان مدرب حرس الحدود بإستقالته من تدريب الفريق العسكري بعد 7 مباريات، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته، وتولي طارق العشري قيادة الفريق خلفًا له.





4- محمد عمر:

رحل محمد عمر المدير الفني السابق للإتحاد السكندري عن تدريب زعيم الثغر في 22 سبتمبر الماضي، بعد 8 مباريات مع الفريق السكندري، وتولي حلمي طولان قيادة الفريق خلفًا له.





5- خير الدين مضوي:

الجزائري خير الدين مضوي مدرب الاسماعيلي السابق تقدم بإستقالته من تدريب الدراويش بسبب سوء النتائج، وأعلن مجلس إدارة النادي قبول استقالته في 1 اكتوبر الماضي، وتم تعيين جورفان فييرا خلفًا له.





6- علاء نبيل:

رحل علاء نبيل مدرب المقاولون العرب عن تدريب ذئاب الجبل في 24 أكتوبر الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته، وتم تعيين عماد النحاس مدربًا للفريق خلفًا له.





7- حسام حسن:

أعلن حسام حسن مدرب المصري رحيله عن تدريب الفريق البورسعيدي في نهاية اكتوبر الماضي وذلك عقب الهزيمة أمام فيتا كلوب الكونغولي 4-0 في نصف نهائي الكونفيدرالية، وبرر رحيله بأنه اعتراضًا على عدم خوض المصري مبارياته على استاد بورسعيد، وتولي "العميد" تدريب بيراميدز.





8- ريكاردو لافولبي:

رحل الارجنتيني ريكاردو لافولبي عن تدريب فريق بيراميدز في 29 اكتوبر الماضي، وتولي حسام حسن قيادة الفريق خلفًا له.





9- طارق يحيي:

رحل طارق يحيي مدرب بتروجيت السابق عن تدريب الفريق البترولي في 6 نوفمبر الحالي، وذلك بعد خسارة الفريق أمام النجوم بنتيجة 3-2، واتفقت إدارة النادي مع محمد عودة على قيادة الفريق خلفًا له، قبل أن تتعثر المفاوضات مع "عودة" بسبب فشل اتفاقه مع فريقه أهلي بنغازي فيما يخص الشرط الجزائي في عقده، ليتم التعاقد مع مؤمن سليمان لقيادة الفريق البترولي.





10- حلمي طولان:

آخر ضحايا مقصلة تغيير المدربين في الدوري المصري هذا الموسم هو حلمي طولان والذي تقدم بإستقالته من تدريب الاتحاد السكندري بعد الخسارة بثنائية نظيفة أمام النجوم، ولا تزال إدارة زعيم الثغر تبحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق.



