24 مليون جنيه حصيلة شهادة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعي

أعلنت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن أن البنك شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين على شراء شهادة رد الجميل، والتي أطلقها البنك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، مشيرة إلى أن استحداث هذه الوديعة جاء من منطلق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وامتدادًا لدور البنك في العمل الاجتماعي.

واشارت، إلى أنه تم طرح شهادة "رد الجميل" لكبار السن "أكثر من 70 سنة " منذ أوائل شهر أكتوبر الحالي على أن يكون عائد هذه الشهادة 17% وهو الأعلى فى السوق حاليًا وتكون مدتها سنة ودورية الصرف سنويًا.

وصرح دكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة البنك، بأن حصيلة هذه الشهادة وصلت إلى الآن 24 مليونًا و800 ألف جنيه، موضحًا أن قيمة الوديعة تبدأ من1000 جنيه ومضاعفتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 شهور دون خصم.

وأوضح "فاروق"، أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي، والرقم التأميني، وأصل شهادة الميلاد أو صورة منها، كما تم اتخاذ اللازم نحو إزالة أي معوقات تقابل المواطنين الراغبين في الحصول على الشهادة للتيسير على كبار السن.

واختتم بالقول إن البنك قام في الآونة الأخيرة بتقديم مجموعة متنوعة من القروض لأصحاب المعاشات بشروط ميسرة تعتبر من أكثر التسهيلات التي تقدم لهذه الفئة من المجتمع، ومن أمثلة هذه القروض قروض لتمويل المصروفات الدراسية، والتي تصل إلى 50 ألف جنيه، كذلك قرض لتمويل الزواج, قرض تأثيث شقه الزوجية وقرض الإسكان بالإضافة إلى تقديم قرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات، وتقتصر المستندات المطلوبة على صورة الرقم القومي وبرنت بالرقم التأميني وبيان مفردات مرتب للضامن وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون.