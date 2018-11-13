الليلة.. المؤلف مجدي صابر ضيف محمد الباز في "90 دقيقة"

يستضيف الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية ، المؤلف والسيناريست مجدي صابر في حوار خاص ، عن أشهر أعماله الفنية فى الدراما والإذاعة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

ويكشف المؤلف والسيناريست مجدي صابر أبرز أعمال الفنية على مدار 22 عاما متواصلة من الكتابة للدراما المصرية والإذاعة ؟ وكيف كانت رحلته مع أول عمل درامى له عام 1996 وهو مسلسل حارة المحروسة؟ وصولا لآخر أعماله الفنية والتى حققت نجاحا كبير على المستوى المحلى والعربى "مسلسل سلسال الدم".

ويجيب المؤلف والسيناريست مجدى صابر على الأسئلة الشائكة لماذا تراجع دور الدراما المصرية ؟ لماذا توقف التلفزيون المصرى عن انتاج الأعمال الفنية والدرامية منذ 2010؟ ما هى خطورة توقف الأنتاج الدرامى الحكومي؟ لماذا أغلقت العديد من بيوت الدراما وتوقفت عن الانتاج؟ ولماذا يلاحقه المغمورين فى ساحات المحاكم بسبب أعماله الدرامية الناجحة؟.

كما يكشف السيناريست مجدى صابر عن أبرز الجوائز فى حياته العملية ؟ وعلاقته بعملاقة الفن والدراما فى مصر وعلى رأسهم الفنان القدير الراحل نور الشريف و عبلة كاملة وصابرين وأحمد عبد العزيز والراحل أسامة أنور عكاشة وغيرهم .. كما يوجه عدد من الرسائل لنجوم كان سبب فى احترافهم عالم الفن بسبب أعمال الفنية الناجحة.