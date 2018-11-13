تواصل- السعودية| هل يمكن إعادة استقدام عامل تم تبصيمه لمخالفة الحج؟

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أن عقوبة الحج من دون تصريح هي “الإبعاد عن المملكة لمدة عشر سنوات”.

جاء ذلك في إطار ردها على سؤال ورد إليها عبر حسابها الرسمي جاء نصه: (السلام عليكم، في عامل جاء من قبل بتأشيرة زيارة، وراح للحج مخالف، وتم تبصيمه من قبل الجوازات لمخالفته الحج بدون تصريح، هل أقدر أجيبه بتأشيرة إقامة؟

وردت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على “تويتر” بالآتي: (وعليكم السلام، عقوبة الحج من دون تصريح الإبعاد لمدة عشر سنوات. شكراً لك).

المصدر: صحيفة تواصل