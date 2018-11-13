ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تواصل- السعودية| هل يمكن إعادة استقدام عامل تم تبصيمه لمخالفة الحج؟

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:28 م
تواصل- السعودية| هل يمكن إعادة استقدام عامل تم تبصيمه لمخالفة الحج؟
طباعة
الفجر السعودي
 

                   

تقدم صحيفة تواصل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن عقوبة الحج من دون تصريح هي “الإبعاد عن المملكة لمدة عشر سنوات”.

 

جاء ذلك في إطار ردها على سؤال ورد إليها عبر حسابها الرسمي جاء نصه: (السلام عليكم، في عامل جاء من قبل بتأشيرة زيارة، وراح للحج مخالف، وتم تبصيمه من قبل الجوازات لمخالفته الحج بدون تصريح، هل أقدر أجيبه بتأشيرة إقامة؟

 

وردت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على “تويتر” بالآتي: (وعليكم السلام، عقوبة الحج من دون تصريح الإبعاد لمدة عشر سنوات. شكراً لك).

 

المصدر: صحيفة تواصل

المزيد عن: محمد بن سلمان عاجل سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم الجوازات اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 6:20:01 PM