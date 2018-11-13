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"مستقبل وطن" ينظم منافذ لبيع اللحوم والخضروات بأسعار مخفضة بالجيزة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:27 م
مستقبل وطن ينظم منافذ لبيع اللحوم والخضروات بأسعار مخفضة بالجيزة
صورة أرشيفية
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الفجر
 
أقام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، منافذ لبيع اللحوم والخضروات بأسعار مخفضة بمناطق "المعتمدية، ناهيا، كرداسة".

يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر، حيث أنشأ الحزب عدة شوادر في عدد كبير من المراكز والمحافظات، لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من سعر الجملة، لعرضها بأسعار مخفضة ولتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة جشع التجار.
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