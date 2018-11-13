فاروق جعفر: الزمالك الأقرب لحسم لقب الدوري.. وهذا سبب نجاح "جروس"

أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن سبب نجاح جروس، هو فرض شخصيته على الفريق، وتوفير مناخ هادئ من قبل مجلس الإدارة.









وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» على إذاعة انرجي: "الزمالك الأقرب لحسم لقب الدوري هذا الموسم، لأن أدائه أفضل من الأهلي وبيراميدز".









وتابع: "أنا ضد من يطالب الزمالك بسياسة التدوير، لأن الفريق يلعب مباراة واحدة كل أسبوع، ولا يوجد أي ضغط على اللاعبين بدنيا، فيجب تثبيت التشكيل".



