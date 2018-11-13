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مدافع الأهلي يدرس الاعتزال رسميا

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 04:14 م
مدافع الأهلي يدرس الاعتزال رسميا
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علي نبوي
 
يدرس محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الجاري.


واقترب نجيب من اتخاذ قرار الاعتزال نهائيا نهاية الموسم الجاري، بعدما ابتعد عن المشاركة مع الفريق الأحمر هذا الموسم، وعدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي.


وكان نجيب قد أجرى عملية في غضروف الركبة شهر سبتمبر الماضي، ويؤدي تدريبات تأهيلية تمهيدا للمشاركة مع الفريق.


وحصل نجيب على وعد من إدارة الأهلي بالعمل في قطاع الناشئين، كمكافأة له على مشواره مع الفريق الأحمر منذ الانتقال إليه قادما من اتحاد الشرطة في صيف 2011.

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