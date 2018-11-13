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فاروق جعفر: الزمالك يملك أفضل تشكيل في مصر حاليًا

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 04:13 م
فاروق جعفر: الزمالك يملك أفضل تشكيل في مصر حاليًا
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علاء خليف
 

أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الزمالك يمتلك أفضل تشكيل في مصر حاليا.


وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» على إذاعة انرجي: "نملك الحارس الأفضل في مصر حاليا، وهو محمود جنش والذي تطور مستواه بشكل كبير وأصبح يستحق لقب الحارس الأول في مصر".


وتابع: "الزمالك يحتاج لتدعيم خط الهجوم في يناير، بسبب تراجع مستوى مهاجمي الفريق، وأيضا نحتاج لظهير أيسر، لأن بهاء مجدي لم يقدم المنتظر منه حتى الآن وفتوح يفتقد لخبرات كبيرة".

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