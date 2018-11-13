فاروق جعفر: الزمالك يملك أفضل تشكيل في مصر حاليًا

أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الزمالك يمتلك أفضل تشكيل في مصر حاليا.





وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» على إذاعة انرجي: "نملك الحارس الأفضل في مصر حاليا، وهو محمود جنش والذي تطور مستواه بشكل كبير وأصبح يستحق لقب الحارس الأول في مصر".



