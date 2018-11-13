طارق شوقي: عصر "الثانوية العامة" انتهى

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة سعت للتخلص من الطريق الأوحد للتعليم وهو الثانوية العامة؛ لأن "عصرها انتهي " ولا يتطلبها سوق العمل.





وأضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإعلان تقرير البنك الدولي حول التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه في خلال أيام قليلة سيتم توزيع الدفعة الأولي من التابلت التعليمي والذي به دخول على بنك المعرفة والذي تم ضخ معلومات هائلة به.





وأشار شوقي إلي أن هناك ٢٥٣٠ مدرسة تم تركيب ألياف ضوئية إلي جانب أنه سيتم الانتهاء من الشبكات الداخلية والسيرفر، وأكد شوقي أنه متفاءل بما هو قادم في مجال التعليم خاصة وأن لدينا العديد من نماذج المدارس المتميزة مثل اليابانية وبعض مدارس التعليم الفني.