ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

طارق شوقي: عصر "الثانوية العامة" انتهى

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 04:14 م
طارق شوقي: عصر الثانوية العامة انتهى
الدكتور طارق شوقي - أرشيفية
طباعة
ريم محمود
 
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة سعت للتخلص من الطريق الأوحد للتعليم وهو الثانوية العامة؛ لأن "عصرها انتهي " ولا يتطلبها سوق العمل. 

وأضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإعلان تقرير  البنك الدولي حول التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه في خلال أيام قليلة سيتم توزيع الدفعة الأولي من التابلت التعليمي والذي به دخول على بنك المعرفة والذي تم ضخ معلومات هائلة به.

وأشار شوقي إلي أن هناك ٢٥٣٠ مدرسة تم تركيب ألياف ضوئية إلي جانب أنه سيتم الانتهاء من الشبكات الداخلية والسيرفر، وأكد شوقي أنه متفاءل بما هو قادم في مجال التعليم خاصة وأن لدينا العديد من نماذج المدارس المتميزة مثل اليابانية وبعض مدارس التعليم الفني.

المزيد عن: الطريق الأوحد الدكتور طارق شوقي الثانوية العامة التربية والتعليم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 4:30:15 PM