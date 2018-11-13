وزير التعليم: 2.5 مليون طالب يدرسون هذا العام بمناهج جديدة





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه خلال أيام سيكون بنك المعرفة منصة للتعليم في مصر، لافتا إلي أن الوزارة عملت على النظام الجديد بتدريب المعلمين ضمن برنامج "المعلمون أولا" والبدء بنظام التعليم لمرحلة رياض الأطفال.





وأضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإعلان تقرير البنك الدولي حول التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هناك ٢ مليون ونصف المليون طالب يدرسوا هذا العام بكتب جديدة وفكر جديد وفصول مجانية، إلي جانب عمل المعلمين بفكر جديد وحماس.





وأكد شوقي أن البنك الدولي زار مجموعة من المدارس والتي سيتم التحدث عنها من قبل البنك.