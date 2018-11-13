غدا.. وزير التموين يعلن موعد تنقية البطاقات لاستبعاد غير المستحقين

يعقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيا لاستعراض آليات عمل الوزارة في تحديث بيانات بطاقات التموين التي بها أخطاء ومن المقرر أن يعلن الوزير موعد الانتهاء من المؤشرات التي تحدد الفئات المستحقة للدعم تمهيدا لتنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 30 لسنة 2018 بشأن قبول تظلمات المواطنين من تحديث بيانات بطاقات التموين، اعتبارا من يوم السبت الماضي، حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات في سهولة ويسر وبحث التظلمات لأصحاب بعض بطاقات التموين التي بها مشاكل.

ومن المقرر أن يتقدم المواطن للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين لتدوين التظلم الخاص بِه، ويقوم بملء جميع بيانات الأفراد المستفيدة من البطاقة التموينية الخاصة بِه متضمنة صورة الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدة بالبطاقات وتقديمها إلى مكتب التموين وكذلك مدون بها رقم التليفون المحمول.