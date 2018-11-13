من بالرمو.. السبسي يؤكد: " إنسداد المسار السياسي في ليبيا له تداعيات كبرى على تونس"‎





شارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 بمدينة بالرمو الإيطالية، في المؤتمر الدولي " من أجل ليبيا " الذي ينعقد تحت إشراف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ورعاية منظمة الأمم المتحدة، بحضور ممثلي البلدان المعنيّة بالأزمة الليبية والمؤسسات الرئيسيّة في ليبيا وجامعة الدول العربيّة والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي.









و قد ألقى رئيس الجمهورية كلمة بالمناسبة، أكدّ فيها بالخصوص أنّ انسداد المسار السياسي في ليبيا كانت له تداعيات كبرى على الداخل الليبي ودول الجوار خاصة تونس، داعيا إلى تنسيق الجهود بين كافة المتدخلين ضمن إطار الإتفاق السياسي والخطّة الأممية حتّى تكونَ المَواقِف مُتجانسة والرِّسالة مُوحّدة باتّجاه مساعدة الليبيين وتشجيعهم على الحوار والتوافق، معتبرا أنهم يتحملون وحدهم مسؤلية تغليب وتحقيق مصلحة وطنهم العليا لانهاء الأزمة الليبية.













وأكدّ من جهة أخرى أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن تونس، معتبرا ان الحلّ السياسي الشّامل وقيام دولة ديمقراطية قويّة قادرة على بسط نفوذها على كامل التراب الليبي، مسألة وثيقة الصلة بالأمن القومي لتونس التي لم تغلق يوما حدودها مع الشقيقة ليبيا، معربا عن ثقته في قدرة المجتمع الدولي على المساهمة في دفع الحوار بين الأطراف الليبية وتكوين حِزام داعم ومُساعِد لتحقيق تطلعات الشّعب الليبي في إعادة بلاده إلى موقعها الطبيعي كدولة مستقرة مزدهرة وعامل استقرار لكامل المنطقة.



