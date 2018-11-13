وزير التعليم العالي يتفقد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

تفقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظامها داخل الكلية، يرافقه د. ماجد نجم رئيس الجامعة ود. سيد قنديل عميد الكلية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس.

وأكد الوزير، على أهمية كلية الفنون الجميلة، مشيرًا إلى أنها تعد من أبرز الكليات الفنية على مستوى الجامعات ليس في مصر فقط، وإنما على مستوى الوطن العربي والعالم.

وخلال الزيارة تفقد د.عبدالغفار جاليريهات الكلية، وما ضمته من أعمال فنية متميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، واستمع سيادته إلى شرح مفصل حول هذه الأعمال، التي تنوعت بين نحت ولوحات جدارية و زيتية.

كما قام الوزير بزيارة المتحف الرئيسي للكلية، وعبر عن سعادته وإعجابه بما شاهده داخل المتحف من قطع فنية نادرة تنتوع بين لوحات زيتية وأعمال نحت لكبار أساتذة الكلية، والتي ترجع إلى ستينيات القرن الماضي، وتعد من القطع الفنية النفيسة على مستوى مصر والعالم.