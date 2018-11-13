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طارق شوقي: مصر تشهد طفرة في منظومة التعليم

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:53 م
طارق شوقي: مصر تشهد طفرة في منظومة التعليم
الدكتور طارق شوقي - أرشيفية
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ريم محمود
 

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن البنك الدولي عبارة عن هيئة استشارية وليس مجرد بنك، حيث لديهم خبراء في مجالات كثيرة في التعليم والصحة وغيرها من المجالات. 

وأضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن؛ لإعلان تقرير  البنك الدولي حول التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الوزارة تتعاون مع البنك للاستعانة بالخبرات حول العالم، والتقرير الذي أعده البنك يعتبر مقارنة بين الدول المختلفة في التعليم. 


وأكد شوقي أن اختيار مصر للإعلان عن تقرير البنك الدولي لأن مصر تشهد طفرة في منظومة التعليم، مؤكدا أن نقل الأفكار من الأرض للواقع أمر صعب، وتابع شوقي أن هذه النقلة شهدت أكثر من محور، وأن الوزارة تعد له منذ سنوات. 

المزيد عن: وزير التربية والتعليم هيئة استشارية الدكتور طارق شوقي التعليم والصحة
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