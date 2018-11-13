ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعرف على تفاصيل فيلم رومانسي سيجمع عمرو دياب ودينا الشربيني

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:50 م
تعرف على تفاصيل فيلم رومانسي سيجمع عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
طباعة
الفجر الفني
 
يتساءل العديد من محبي الفنان ​عمرو دياب​ عن تفاصيل الفيلم السينمائي الذي من المقرر أن يجمع نجمهم مع الممثلة دينا الشربيني، مما دفع المؤلف ​تامر حبيب​، للتحدث عن تفاصيل العمل، حيث اشار الى ان العمل يروي قصة حب رومانسية سيكون بطليها دياب والشربيني.

وكشف حبيب أن دياب سيجسد دور نجم مشهور بينما الشربيني ستجسد دور فتاة تعيش على البحر وليست من معجبيه، إلى أن يجمعهما القدر بقصة حب.

وعن العوائق التي تحول دون اتمام العمل حتى الآن كشف حبيب انه أجّل كتابة العمل بسبب وفاة والدته، من ثم عاد وأجّله مرة أخرى بسبب انشغال عمرو دياب بألبومه الجديد “كل حياتي”.
المزيد عن: فيلم يجمع عمرو دياب ودينا الشربيني فيلم رومانسي عمرو دياب ودينا الشربيني سينما
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 4:40:02 PM