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بمدينة باليرومو الإيطالية‎.. السبسي يشارك بالإجتماع التمهيدي لمؤتمر من أجل ليبيا (صور)‎

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:51 م
بمدينة باليرومو الإيطالية‎.. السبسي يشارك بالإجتماع التمهيدي لمؤتمر من أجل ليبيا (صور)‎
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مروى الجلاصي
 


شارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 بمدينة باليرمو الإيطالية، في اجتماع تمهيدي مضيّق للمؤتمر الدولي " من أجل ليبيا "، الذي أشرف عليه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

و قد حضر الإجتماع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبيّة فايز السراج و المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي و دميتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي و أحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري و وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان و رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.


وتناول الإجتماع التمهيدي سبل تقريب وجهات النظر وتسريع مسار التفاوض بين كافة الأطراف الليبية، للتوصّل إلى تسوية سياسيّة شاملة وعاجلة تضمن لليبيّين وحدتهم الوطنية، وتمكنّهم من تركيز مؤسسات دائمة وتحقيق الأمن والإستقرار.

بمدينة باليرومو الإيطالية‎.. السبسي يشارك بالإجتماع التمهيدي لمؤتمر من أجل ليبيا (صور)‎
بمدينة باليرومو الإيطالية‎.. السبسي يشارك بالإجتماع التمهيدي لمؤتمر من أجل ليبيا (صور)‎
بمدينة باليرومو الإيطالية‎.. السبسي يشارك بالإجتماع التمهيدي لمؤتمر من أجل ليبيا (صور)‎
بمدينة باليرومو الإيطالية‎.. السبسي يشارك بالإجتماع التمهيدي لمؤتمر من أجل ليبيا (صور)‎
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