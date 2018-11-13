بمدينة باليرومو الإيطالية‎.. السبسي يشارك بالإجتماع التمهيدي لمؤتمر من أجل ليبيا (صور)‎

شارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 بمدينة باليرمو الإيطالية، في اجتماع تمهيدي مضيّق للمؤتمر الدولي " من أجل ليبيا "، الذي أشرف عليه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.



