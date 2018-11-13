أستاذ تمويل: مصر حققت نسبة نمو جيدة.. والتضخم انخفض

وأوضح في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الاقتصادي في مصر تحسن بسبب الارادة الداخلية للدولة وهو ما يكون له مردود إيجابي على المستوى الدولي وحصولنا على الدعم.





وأشار إلى أن عجز الموازنة المصرية انخفض كثيرا مع زيادة الصادرات وتحسين الإنتاج مما أدى لخفض التضخم وتحسين معدل النمو.



قال مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تقرير النقد الدولي حول المؤشرات الاقتصادية للعديد من الدول كشف عن الإنجاز الذي حققته مصر في مجال تحسين الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يظهر من خلال المشروعات القومية والاستثمار في البنية التحتية بما انعكس بالإيجاب على معدل التضخم ونسبة النمو.