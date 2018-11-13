"النقد الدولى" يتوقع نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.4%

توقع صندوق النقد الدولى، أن يتعافى النمو الاقتصادى لدول مجلس التعاون الخليجى، ليسجل 2.4% العام الجاري 2018، على أن يرتفع فى 2019 إلى 3%، لافتا إلى أن هذه الدول ستحتاج إلى توفير حوالى مليون فرصة عمل سنويا على الأقل خلال الأعوام الخمس المقبلة.





وأرجع النقد الدولي، في تقريره الذي حمل عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تعافي معدلات النمو بدفع من تنفيذ مشروعات استثمارية عامة، تتضمن مشروعات الخطة الخمسية الكويتية، بالإضافة إلى استعدادات الإمارات لاستضافة معرض إكسبو الدولي في 2020، وفى البحرين، توقع الصندوق أن يؤدى الضبط المالى إلى تراجع النشاط غير النفطي رغم زيادة طاقة إنتاج الألومنيوم.





وتوقع التقرير الصادر أن تشهد البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، تحسنا في أرصدتها المالية في 2018 و2019 بدعم من ارتفاع الأسعار، مع توقعات باستمرار تعافي الأنشطة غير النفطية، بينما تتنامى المخاطر على الأجل المتوسط وسط مخاوف من تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتأثيرات سلبية للتوترات التجارية على النمو العالمى، مما سيزيد الضغط على أسعار البترول.





وأوضح التقرير أن حجم صادرات المنطقة شهدت نموا بنحو 260 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2018، نتيجة ارتفاع الأسعار منذ اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وشركائها بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.





وحث صندوق النقد، بلدان مجلس التعاون الخليجي بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، وتوفير مزيد من فرص العمل بالقطاع الخاص، في ظل عدد السكان المتنامي، إذ تشير حساباته إلى حاجة هذه الدول إلى توفير حوالي مليون فرصة عمل سنويا على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة لاستيعاب الوافدين الجدد، عن طريق مزيد من إصلاح سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال.





ورأى أن التأثير الفوري والمباشر لمخاطر تشديد أوضاع التمويل العالمية، أى رفع أسعار الفائدة، وتوترات التجارة العالمية، سيكون محدودا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنها قد تفرض عليها ضغوطا بمرور الوقت من خلال الآثار السلبية على الشركاء التجاريين وانخفاض الثقة بالأسواق.





كما توقع الصندوق، تراجع أسعار النفط رغم العقوبات الأمريكية على طهران، بدفع من تنامي إنتاج النفط الصخرى في الولايات المتحدة، والبلدان الأعضاء في اتفاق أوبك وشركائها.





أما الدول المستوردة للنفط في المنطقة، فقد توقع التقرير نمو اقتصادياتها بـ4.5% في عام 2018، صعودا من 4.1% العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 4% العام القادم، تحت ضغط من زيادة أسعار النفط، ومستويات الدين العام المرتفعة وتداعيات الصراعات الإقليمية.





وأكد "النقد الدولي" أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تتم في المنطقة ستجعلها صامدة، وبالأخص فى مصر، إذ انحسرت الاختلالات الاقتصادية الكلية خلال عامي 2016 و2017، وتحسنت بيئة الأعمال، ونما قطاع السياحة، كما ساهم النمو في أوروبا في زيادة الصادرات.



