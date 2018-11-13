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مدرب يوفنتوس: كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:45 م
مدرب يوفنتوس: كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية
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الفجر الرياضي
 

أكد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

 

وقال أليجري لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية: "دربت لاعبين كبار مثل رونالدينيو وسيدورف وبيرلو ونيستا وبوفون، أما كريستيانو يركز بشكل كبير على التدريب والعمل الجاد، إنه مثير للإعجاب، ويختلف عن الآخرين".

 

وأضاف أليجري: "رونالدو ساهم في تطوير يوفنتوس، كما أنه يسجل أهدافا بشكل لا يصدق، ولذلك يستحق الفوز بالكرة الذهبية".

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