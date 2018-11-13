مدرب يوفنتوس: كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية

أكد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال أليجري لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية: "دربت لاعبين كبار مثل رونالدينيو وسيدورف وبيرلو ونيستا وبوفون، أما كريستيانو يركز بشكل كبير على التدريب والعمل الجاد، إنه مثير للإعجاب، ويختلف عن الآخرين".

وأضاف أليجري: "رونالدو ساهم في تطوير يوفنتوس، كما أنه يسجل أهدافا بشكل لا يصدق، ولذلك يستحق الفوز بالكرة الذهبية".