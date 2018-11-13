مدرب يوفنتوس: كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:45 مالفجر الرياضي
أكد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، أن نجم الفريق كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.
وقال أليجري لصحيفة لاجازيتا
ديللو سبورت الإيطالية: "دربت لاعبين كبار مثل رونالدينيو وسيدورف وبيرلو ونيستا
وبوفون، أما كريستيانو يركز بشكل كبير على التدريب والعمل الجاد، إنه مثير للإعجاب،
ويختلف عن الآخرين".
وأضاف أليجري: "رونالدو ساهم في تطوير يوفنتوس، كما أنه يسجل أهدافا بشكل لا يصدق، ولذلك يستحق الفوز بالكرة الذهبية".