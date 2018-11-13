ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اتحاد اليد يعتمد معسكر المنتخب في المجر ولاتفيا استعدادا لمونديال ألمانيا والدنمارك

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:43 م
اتحاد اليد يعتمد معسكر المنتخب في المجر ولاتفيا استعدادا لمونديال ألمانيا والدنمارك
طباعة
الفجر الرياضي
 


اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، سفر المنتخب الوطني إلى المجر ولاتفيا في شهر ديسمبر المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها يناير المقبل في ألمانيا والدنمارك.

 

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني معسكره الأخير بداية من ديسمبر المقبل، ويسافر إلى المجر في الفترة من 2 إلى 11 من نفس الشهر، لإقامة معسكر في نادي فيسبريم المجري، ثم يعود المنتخب إلى القاهرة ويواجه البحرين في مباراتين وديتين في مصر يومي 14 و16 ديسمبر.

 

ويستكمل المنتخب معسكره إلى أن يسافر إلى لاتفيا لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر، يلعب خلاله ثلاث وديات مع منتخبات أوكرانيا وبلجيكا ولاتفيا أيام 27 و28 و29 ديسمبر على الترتيب، ثم يعود للقاهرة، ويحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين، ثم يستأنف المنتخب معسكره في القاهرة لحين السفر إلى الدنمارك 10 يناير للمشاركة في بطولة العالم.

 

ويلعب المنتخب الوطني مبارياته في الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات: السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا، وتقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات، يتأهل أول منتخبان من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

 

يقود المنتخب الوطني المدرب الاسباني ديفيد ديفيز، ومعه حسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، ونور أبوزيد مدير المنتخب، ومحمد شوقي طبيب، وكريم عيد للعلاج الطبيعي، ويشرف على المنتخبات الوطنية مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد، ويرأس لجنة المنتخبات القومية علاء السيد.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 4:40:15 PM