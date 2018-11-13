اتحاد اليد يعتمد معسكر المنتخب في المجر ولاتفيا استعدادا لمونديال ألمانيا والدنمارك





اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، سفر المنتخب الوطني إلى المجر ولاتفيا في شهر ديسمبر المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها يناير المقبل في ألمانيا والدنمارك.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني معسكره الأخير بداية من ديسمبر المقبل، ويسافر إلى المجر في الفترة من 2 إلى 11 من نفس الشهر، لإقامة معسكر في نادي فيسبريم المجري، ثم يعود المنتخب إلى القاهرة ويواجه البحرين في مباراتين وديتين في مصر يومي 14 و16 ديسمبر.

ويستكمل المنتخب معسكره إلى أن يسافر إلى لاتفيا لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر، يلعب خلاله ثلاث وديات مع منتخبات أوكرانيا وبلجيكا ولاتفيا أيام 27 و28 و29 ديسمبر على الترتيب، ثم يعود للقاهرة، ويحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين، ثم يستأنف المنتخب معسكره في القاهرة لحين السفر إلى الدنمارك 10 يناير للمشاركة في بطولة العالم.

ويلعب المنتخب الوطني مبارياته في الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات: السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا، وتقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات، يتأهل أول منتخبان من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

يقود المنتخب الوطني المدرب الاسباني ديفيد ديفيز، ومعه حسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، ونور أبوزيد مدير المنتخب، ومحمد شوقي طبيب، وكريم عيد للعلاج الطبيعي، ويشرف على المنتخبات الوطنية مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد، ويرأس لجنة المنتخبات القومية علاء السيد.