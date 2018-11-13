"طفولة المنيا" تحتفل باليوم العالمي للطفل

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفولة والذي يُحتفل به في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم بتنظيم عدة فعاليات وأنشطة للتعريف والإحتفال بهذا اليوم؛ نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، بمشاركة مدرسة القومية الخاصة، وجمعية الجزويت والفرير.



جاء ذلك بحضور الدكتورة سهير كامل وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ناصر فؤاد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نبيل السيد حسن، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطالبات بالكلية.



حيث شمل الحفل فقرات غنائية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بجمعية الجزويت والفرير، كذلك قدمن طالبات الكلية عروضا مسرحية وغنائية تعكس الولاء والانتماء للوطن، وتبعث روح البهجة والترويح لدي الأطفال لتنمية مهاراتهم الإبداعية وخاصة للأطفال ما قبل المدرسة التي يسهل تنميتها في هذه المرحلة.