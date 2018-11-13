أبرزها "الموافقة على تأجير ٦٨ فدانا لمصر الخير".. 5 قرارات حكومية في اجتماعها الاسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة قرارات منها الموافقة على إنشاء جامعة سفنكس، والموافقة على تأجير ٦٨ فدانا بالقليوبية لـ"مصر الخير".

مدبولي: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي فرصة لترسيخ مكانة مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي في 2019 تٌعد فرصة ذهبية لتدعيم وترسيخ مكانة مصر الأفريقية، لافتًا إلى أنه في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بقارة إفريقيا، والذى بدا جلياً من توصيات وقرارات منتدى شباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي على القيادة.

تقوم الحكومة خلال الفترة الحالية بالإعداد لعدد من البرامج والفعاليات للتعاون مع دول القارة حيث تم تكليف الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات بشأن هذه البرامج والفعاليات، كما سيتم التنسيق والتواصل مع رجال الأعمال المصريين بهدف إنشاء عدد من المشروعات والمباني الخدمية في الدول الأفريقية.

إنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي

وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية القرار الذي تم اتخاذه خلال الأسبوع الجاري، والمتعلق بإنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي، والتي ستعمل على تفادي أزمات نقص المعروض من المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية من خلال توقع اتجاهات العرض والطلب بناء على البيانات المحدثة التي ستوفرها وزارة الزراعة لخريطة مصر الزراعية.

وأشار مدبولي فى هذا الصدد إلى نتائج الاجتماع الذي عقده أمس مع ممثلي جمعيات منتجي ومصدري البطاطس، وما أفادوا به حول أسباب نقص المعروض من المحصول خلال العام الجاري.

وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون هناك سياسة واضحة للتنمية الزراعية تحقق التوازن بين العرض والطلب لتفادى الإفراط فى الإنتاج وما يتتبعه ذلك من خسائر للمزارعين، أو نقص الإنتاج وما يترتب عليه من زيادات كبيرة فى الأسعار توثر بالسلب فى معدلات التضخم.

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة سفنكس

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سفنكس" بمحافظة أسيوط.

وينص القرار على أنه لا يجوز للجامعة، البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

وتهدف الجامعة، إلى الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

كما نص القرار على تشكيل المجالس داخل الجامعة (مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية) وبيّن اختصاصات كل منها.

إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 581.13 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

كما وافق على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، كما تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الانسان وحرياته الأساسية.

بالإضافة إلى إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والاجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.

إصدار عملات تذكارية للاحتفال بمئوية الجامعة الأمريكية

وافق مجلس الوزراء، على الترخيص لوزير المالية، لإصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما وافق مجلس على طلب محافظة بورسعيد، بمد التعاقد مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بنظام حق الانتفاع بقرية الياقوت بمدينة بورفؤاد البالغ مساحتها 97 ألف م2، وذلك لمدة 25 عاما في ضوء حكم المادة الحادية عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية فى هذا الشأن.

الحكومة توافق على تأجير ٦٨ فدانا بالقليوبية لـ"مصر الخير"

وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتصرف في قطعة أرض بمساحة 68 فداناً بمزرعة الجبل الأصفر، مركز الخانكة، محافظة القليوبية، بنظام التأجير لمدة 25 عامًا لصالح جمعية مصر الخير؛ لإقامة مشروع تسمين ماشية، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

كما وافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 7/11/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات في مجالي الإسكان والنقل، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.