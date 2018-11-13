توزيع 2000 كرتونة و1000 بطانية على عمال النظافة بكفر الشيخ "صور"

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى الخدمات وتحسين مستوى النظافة وتجميل الميادين، مع المهندس علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس هشام فتحي، مدير عام النظافة والتجميل؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ومتابعة سير العمل بالمدينة.



وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بصيانة وتجميل 12 نافورة داخل المدينة، ورفع مستوى الخدمات والانتهاء من أعمال الرصف وتوصيل الغاز، وحصر المشروعات المطلوب تنفيذها بمركز ومدينة كفر الشيخ، ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.



كما كلف المحافظ، جميع رؤساء المراكز والمدن، بحصر عمال النظافة، وذلك لتوزيع ما يقرب من 2000 كرتونة مواد غذائية، قيمة كل كرتونة تعادل 88 جنيها، بالإضافة إلى توزيع 1000 بطانية، وذلك قبل المولد النبوي الشريف.