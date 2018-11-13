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قياسات وزن للاعبي الزمالك بعد انتهاء الراحة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:39 م
قياسات وزن للاعبي الزمالك بعد انتهاء الراحة
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أحمد الهواري - رامي بشاي
 
قر ر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس خضوع لاعبيه لقياسات وزن بعد إنتهاء الراحة السلبية.

ويرغب مدرب الزمالك فى معرفة أوزان لاعبيه ومعرفة مدي إلتزام كل لاعب بتعليماته خلال فترة الراحة.

وكان الجهاز الفني للفريق حذر لاعبيه من الإفراط فى تناول الحلويات خلال فترة الراحة التى منحها لهم جروس لمدة أربعة أيام ابتداء من أول أمس وذلك بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات يوم الجمعة استعدادا لمباراة الداخلية المقرر لها يوم 22 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة عشر للدوري‎
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