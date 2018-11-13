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عامر حسين يكشف مصير مؤجلات الأهلي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:34 م
عامر حسين يكشف مصير مؤجلات الأهلي
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عمرو مصطفى
 
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مصير مباريات الأهلي المؤجلة ببطولة الدوري الممتاز عقب خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال عامر حسين عبر إذاعة "أون سبورت" :" مشاركة الأهلي في التصفيات الجديدة لدوري أبطال إفريقيا ستدفعنا لضغط مباريات الفريق الأحمر بحيث يقام لها 6 مباريات في 20 يوم مع نهاية شهر ديسمبر المقبل وحدث نفس الموقف مع الزمالك أثناء مشاركته في نهائي دوري الأبطال أيضاً أمام صن داونز الجنوب إفريقي".

وأشار أن الأهلي سيعود لمباريات الدوري الممتاز من جديد بالمؤجلات أولاً ثم يشارك في مباريات الجدول الطبيعي للدوري.
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