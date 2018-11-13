محمد فؤاد: "أقسم بالله اللي بيحب مصر هيدخل الجنة"

عرض القائمون على ندوة الفنان محمد فؤاد، اغنية "يعني ايه كلمة وطن" وبكى فؤاد خلال عرض الكليب، بسبب تفاعل الحضور معه وتاثرهم به.





واكد فؤاد عقب انتهاء عرض الكليب، أن حب الوطن والانتماء له شئ فطري، وكل انسان لديه مطلق الحرية في ذلك.





وقال فؤاد، خلال الندوة: " اقسم بالله اللي بيحب مصر هيخش الجنة والي بيفكر ياذيها هيتعاقب في الدنيا قبل الآخرة.. واضاف فؤاد قائلا: "اللي ملوش خير في أهله مالوش خير في بلده".





وأكد فؤاد، أن مصر مليئة بالخير ولن يمسها ضرر بسبب حب الله لها.