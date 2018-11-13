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تعديلات تقنية تطرأ على سيارة فورد F-150

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:29 م
تعديلات تقنية تطرأ على سيارة فورد F-150
سيارات
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أجرت شركة هينيسي "Hennessey" تعديلات تقنية على سيارة فورد F-150، التي تنتمي لفئة موديلات البيك آب، من أجل منحها المزيد من معدلات الأداء والملامح الرياضية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن نسختها المعدلة تتألق باللون الأحمر على الطلاء الخارجي مع أشرطة بيضاء ورقم البدء 1 باللون الأسود على خلفية بيضاء.

وأضافت هينيسي أن التعديلات التقنية، التي أجرتها على محرك السيارة V8 سعة 5 لتر مع الكمبريسور، زادت قوته من 400 حصان/542 نيوتن متر إلى 768 حصان/895 نيوتن متر، وهو ما يساعد السيارة على التسارع من الثبات إلى 6ر96 كلم/س في غضون 3ر4 ثانية.

ومن ناحية مجموعة التعليق توفر هينيسي للسيارة الجديدة الخيار بين خفض الخلوص الأرضي لمزيد من الأداء الرياضي أو المناسبة للسير في الطرق الوعرة، وذلك برفع السيارة 6ر7 سم. ويتوفر للسيارة جنوط قياس 22 أو 20 بوصة، بالإضافة إلى أجزاء خارجية مثل المصدات الجديدة للمقدمة والمؤخرة وخمس لمبات ليد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة المعدلة F-150 Heritage سيتم انتاج 19 نسخة منها فقط بسعر يبدأ من 94 ألف و950 دولار، أي نحو (مليون و600 ألف جنيه مصري).
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