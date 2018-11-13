فايرفوكس تضيف أداة Price Wise على المتصفح

أضاف متصفح "فايرفوكس" أداة جديدة يطلق عليها اسم Price Wise، وتوفر الأداة حالياً الدعم لخمس مواقع بيع تجزئة وهي أمازون ووالمارت وBest Buy و Home Depot و eBay.





وليبدأ المستخدم بالاستفادة من عملية مقارنة السعر المضافة لفايرفوكس ما عليه سوى إضافة المنتجات التي يرغب بشرائها في قائمة مراقبة السعر الخاصة بـ Price Wise، حيث ستصله إشعارات بشكل آلي في كل مرة ينخفض فيه سعر السلعة، ويمكنه في حال ناسبه العرض الشراء مباشرة من خلال القائمة ذاتها دون الحاجة لزيارة الموقع الأصلي.





فيما لا تعد خدمات مقارنة وتعقب الأسعار بالخدمات الجديدة في مجال التسوق الالكتروني فموقع CamelCamelCamel يعتبر الأشهر بين مقدمي الخدمة بالإضافة أن متصفح كروم هو الأخر يملك Keepa التي توفر مقارنة للسعر في صفحات المنتجات التي يزورها المستخدم على موقع أمازون.



