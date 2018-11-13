"أديداس" تستعين بـ"صلاح وبنزيما" للكشف عن "X18" (صور)

استعانت شركة "أديداس" المتخصصة في الملابس الرياضية بالفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد الإسباني والمصري محمد صلاح المتألق مع ليفربول الإنجليزي للترويج عن الحذاء الجديد.





ونشر محمد صلاح، صورة له بحذائه الجديد مصمم من شركة "أديداس" على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق عليه "X18".





وسبق "مو"، النجم الفرنسي كريم بنزيما في نشر صورة أيضا بالحذاء الجديد X18 معلقا :"10 مواسم، 202 هدف، بعيدا عن الانتهاء".







