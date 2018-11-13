10 حقائق مثيرة عن تاريخ مواجهات مصر وتونس

يستضيف ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وتونس في تمام السادسة مساء الجمعة 16 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.





وحسم المنتخبان تأهلهما رسميًا إلي بطولة أمم إفريقيا 2019، حيث يتصدر منتخب تونس المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 9 نقاط.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد نظيره التونسي:-





1. تقابل المنتخبين المصري والتونسي في 39 مباراة (24 مباراة رسمية – 15 ودية)، فاز منتخب الفراعنة في 12 مباراة، مقابل 16 انتصارا لنسور قرطاج، بينما حسم التعادل نتيجة 11 مباراة بينهما.





2. سجل لاعبو منتخب مصر 35 هدفًا، واستقبلت شباك الفراعنة 42 هدفًا.





3. أول مباراة جمعت منتخب مصر ضد نظيره التونسي كانت في 19 فبراير لعام 1960، في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، وفاز الفراعنة 3-1، سجل الأهداف (حمدي عبد الفتاح "هدفين" – رضا "هدف")





4. حسام حسن أكثر لاعبي منتخب مصر مشاركة أمام تونس برصيد 12 مباراة، بينما وهبي الخزري أكثر لاعبي "نسور قرطاج" مشاركة أمام الفراعنة بـ3 مباريات.





5. أحمد رمزي نجم الزمالك السابق هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في مواجهاته ضد منتخب تونس وسجل 3 أهداف، يليه حمدي عبد الفتاح ،و فاروق جعفر وعلي خليل والخطيب وإبراهيم حسن وعلي ماهر وسجل كل منهما هدفين.





6. سجل 27 لاعبًا أهداف منتخب مصر في شباك المنتخب التونسي خلال مواجهاتهما السابقة.





7. حافظ منتخب مصر على نظافة شباكه أمام تونس في 14 مباراة، مقابل 18 "كلين شيت" لصالح نسور قرطاج.





8. الفوز الأكبر في مواجهات المنتخبين، كان من نصيب منتخب عام 1989 وفاز في لقاء ودي علي الأراضي التونسية بنتيجة 4-0، وسجل الأهداف (أحمد الكأس – جمال عبد الحميد – أحمد رمزي – طاهر أبوزيد).





9. تقابل المنتخبين 9 مرات في تصفيات أمم إفريقيا، فاز منتخب مصر في مباراة وحيدة، مقابل 4 انتصارات للمنتخب التونسي، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما، سجل الفراعنة 10 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدف.





10. آخر مواجهة جمعت المنتخبين المصري ونظيره التونسي كانت في الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا وذلك في 11 يونيو 2017، وفاز نسور قرطاج بهدف دون رد سجله "طه ياسين الخنيسي".



