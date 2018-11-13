تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل "يوسف العربي" لحين الفصل في طلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل جلسة إعادة إجراءات المتهمين الهاربين بقتل الطفل "يوسف العربي" بمدينة السادس من أكتوبر لجلسة 15 يناير القادم، لحين الفصل في طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين، والمقرر الفصل فيه نهاية الشهر الجاري.

وكان الطفل "يوسف العربي" تم قتله أثناء وقوفه في أحد المحال عن طريق طلق ناري أصابه في الرأس قبل أن تبين التحقيقات هوية المتهمين.

وأحالت النيابة في القضية 4 متهمين بينهم ضابط شرطة ونجل عضو بالبرلمان تمت إحالتهما غيابيا للمحاكمة حيث ما زالا هاربين.

وكانت نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن من بين المتهمين في القضية ضابط هارب ونجل عضو بمجلس النواب وأن الرصاصة التي أصابت الطفل يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين الذين ألقي القبض على اثنين منهم.