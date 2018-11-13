قطع أساسية لاغنى عنها في خزانتك هذا الموسم

هناك بعض القطع الأساسية التي لا يمكن أن تغيب عن إطلالات السيدة هذا الموسم وتبقى مميزة مهما ظهرت صيحات جديدة آخرى:-





1- القميص الأبيض

قطعة كلاسيكية، لا بد من أن تقتنيها كل سيدة. تمنحك إطلالة مشرقة وأنيقة خاصة إذا اخترت القصّة المناسبة لشكل جسمك، نسّقيها لـ إطلالة رسمية مع البدلة أو التنورة، كما بإمكانك أن تختاريه لـ إطلالة كاجوال مع الجينز، وأن تدعمي طلّتك بـ إكسسوارات لافتة كـ عقد طويل أو سوار بانغل يضفي عليها لمسة عصرية.





2- بدلة الرجل

بات من المعروف أن التناقض الذي تحدثينه في طلّتك بأسلوب ذكي هو ما يمنحها التميّز والفرادة، وليس هناك أفضل من البدلة الذكورية لتحقيق هذه الغاية، خاصة إذا أضفت إلي إطلالتك بعض الإكسسوارت الأنثوية كـ حذاء الـPump المدبّب، وحقيبة الكلاتش الفاخرة.





3- الفستان الأسود

يعتبر الفستان الأسود ذات التصميم الناعم والقصّة المعتدلة الطول قطعة أساسية في خزانة كل سيدة على اختلاف الأذواق. كما أنه عمليّ، يسهّل عليها اختيار الإطلالة لفترات النهار أو المساء، ارتديه مع حذاء مسطّح وإكسسوارات عصرية في النهار، أو مع صندل وحقيبة كلاتش ناعمة للمناسبات المسائية.





4- سترة الجلد

على الرغم من أنها قطعة صغيرة وعملية، تبقى سترة الجلد من القطع الأساسية التي يجب أن تقتنيها السيدة، يمكنها أن تستخدمها بشكل يومي مع ملابسها العصرية والكاجوال، أو أن تكون خيارها في السهرات عند اختيار فستان مكشوف الكتفين خاصة إذا كان تصميمها مميّزاً. زيّني إطلالتك بالسترة الجلدية مع نظارات شمسية بتصميم جريئ ومميّز.





5- التنّورة المستقيمة

هي قطعة تختصر معنى الأنوثة. ولكنها من دون شك قطعة حسّاسة لا يمكن اختيارها ما لم تلائم شكل الجسم، خاصة أن قصّة الـPencil Skirt قد تظهر عيوب الجسم ما لم يكن متناسقاً. يمكنك أن تختاري معها حذاء الـPump أو الصندل وفقاً للمناسبة والموسم.





6- سترة البليزر