11 ربيع الأول.. الملك سلمان يلقي خطابًا بمجلس الشورى

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الإثنين المقبل الْمُوَافِق الحادي عشر من شهر ربيع الأول الْجَارِي، أَعْمَال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، حيث يلقي خطابًا، يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية.

أعلن ذلك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث أَعْرَب -في تصريح صحفي- باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الشورى ومنسوبيه، عن سعادته بِمُنَاسَبِةِ تشريف خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى، وإلقاء الخطاب السنوي الذي يتناول السياسة الدَّاخِلِيَّة والخارجية للمملكة، بِحَسَبِ مَا تقضي به المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس. مُؤكِّدًا أن مجلس الشورى يتطلع لهذا الخطاب الضافي الذي يأتي كل عام نبراسًا لأعمال المجلس.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن المملكة العربية السعودية -بفضل من الله، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- قد أصبحت مثالًا يحتذى في تحقيق النموّ الشامل من خلال رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من خطط طموحة تهدف لبناء المواطن السعودي، وتعزز إسهامه التنموي.

ورفع الدكتور عبدالله آل الشيخ -في ختام تصريحه- بالغ الشكر والامْتِنَان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على مَا يوليانه -حَفِظَهُمَا اللهُ- المجلس من دعم واهتمام، بوصفه سندًا داعمًا للحكومة في مسيرة الإصلاح والتطوير التي تشهدها البلاد بحمد الله في هذا العهد الزاهر.

وسأل المولى -عَزَّ وَجَلَّ- أن يوفق قيادة هذه البلاد إلى مَا فيه الخير والصلاح، وأن يديم على بلادنا نعم الأمن والإيمان، ويحفظها من كل مكروه.