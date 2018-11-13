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خلطات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:14 م
خلطات طبيعية لعلاج تقصف الشعر
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يمكنك استخدام بعض العلاجات المنزلية الطبيعية للحد والسيطرة على تلف الشعر وتقصفه، والحصول على شعر صحي ولامع:-

الأفوكادو
الأفوكادو مرطب عميق ممتاز غني بالبروتين والأحماض الدهنية الأساسية، وحامض الفوليك، المغنيسيوم، والفيتامينات A، D و E، والمواد المغذية الأخرى التي تغذي شعرك وتحفز نموه. يحتوي الأفوكادو أيضا خصائص منعمة للشعر.
- تهرس حبة أفوكادو ناضجة واحدة وتخلط مع ملعقتين من زيت الزيتون وزيت جوز الهند حتى الحصول على تركيبة متسقة.
- يتم تطبيق هذا القناع الشعر بسخاء على شعرك (تجنبي الجذور).
- يترك لمدة 30 دقيقة على الأقل.
- يشطف ثم يغسل الشعر بشامبو.
- يكرر على أساس أسبوعي، أو 2-3 مرات في الشهر.

البابايا
تحتوي على البروتين الذي يساعد على تغذية شعرك والحد من التقصف. كما تضيف الحجم لشعرك، وتزيل تراكمات المواد عليه، وتعيد تألق الشعر الطبيعي ونعومته.
- يتم مزج نصف حبة بابايا (مقشرة ومزالة البذر) مع نصف كوب من الزبادي العادي حتى تحصلي على مزيج ناعم.
- يتم تطبيقه على شعرك وتركه لمدة 30 دقيقة تقريبا.
- يشطف ثم يغسل الشعر بشامبو.
- يكرر العلاج مرة واحدة في الأسبوع، أو على الأقل 2-3 مرات في الشهر، لبضعة أشهر.

العسل
نظرا لخصائصه المرطبة (يجذب الرطوبة) ومحتواه الغذائي، فالعسل مفيد للغاية للجفاف وتلف الشعر والشعر المعرض للتقصف والتكسر.انه بمثابة بلسم شعر طبيعي ، مما يجعل شعرك أكثر ليونة ولمعانا.
- يتم مزج ملعقتين من العسل في أربعة أكواب من الماء الدافئ.
- يغسل الشعر بشامبوثم يتم استخدام الخليط باعتباره غسولا.
- يترك لبضع دقائق ثم يشطف.
- يكرر مرة واحدة في الأسبوع.

القشدة
مزيج من الحليب والقشدة يوفر الرطوبة ويجعل شعرك سلسا وسهل التحكم، وبالتالي يعالج التقصف. بالاضافة الى ذلك، بروتينات الحليب تشجع نمو الأنسجة وإصلاحها.
- تمزج ملعقة كبيرة من القشدة ونصف كوب من الحليب كامل الدسم.
- يشطف شعرك بها وتترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
- تشطف ومن ثم يغسل الشعر بشامبو.
- يكرر العلاج مرة واحدة في الأسبوع لبضعة أشهر.
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