خلطات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

يمكنك استخدام بعض العلاجات المنزلية الطبيعية للحد والسيطرة على تلف الشعر وتقصفه، والحصول على شعر صحي ولامع:-





الأفوكادو

الأفوكادو مرطب عميق ممتاز غني بالبروتين والأحماض الدهنية الأساسية، وحامض الفوليك، المغنيسيوم، والفيتامينات A، D و E، والمواد المغذية الأخرى التي تغذي شعرك وتحفز نموه. يحتوي الأفوكادو أيضا خصائص منعمة للشعر.

- تهرس حبة أفوكادو ناضجة واحدة وتخلط مع ملعقتين من زيت الزيتون وزيت جوز الهند حتى الحصول على تركيبة متسقة.

- يتم تطبيق هذا القناع الشعر بسخاء على شعرك (تجنبي الجذور).

- يترك لمدة 30 دقيقة على الأقل.

- يشطف ثم يغسل الشعر بشامبو.

- يكرر على أساس أسبوعي، أو 2-3 مرات في الشهر.





البابايا

تحتوي على البروتين الذي يساعد على تغذية شعرك والحد من التقصف. كما تضيف الحجم لشعرك، وتزيل تراكمات المواد عليه، وتعيد تألق الشعر الطبيعي ونعومته.

- يتم مزج نصف حبة بابايا (مقشرة ومزالة البذر) مع نصف كوب من الزبادي العادي حتى تحصلي على مزيج ناعم.

- يتم تطبيقه على شعرك وتركه لمدة 30 دقيقة تقريبا.

- يشطف ثم يغسل الشعر بشامبو.

- يكرر العلاج مرة واحدة في الأسبوع، أو على الأقل 2-3 مرات في الشهر، لبضعة أشهر.





العسل

نظرا لخصائصه المرطبة (يجذب الرطوبة) ومحتواه الغذائي، فالعسل مفيد للغاية للجفاف وتلف الشعر والشعر المعرض للتقصف والتكسر.انه بمثابة بلسم شعر طبيعي ، مما يجعل شعرك أكثر ليونة ولمعانا.

- يتم مزج ملعقتين من العسل في أربعة أكواب من الماء الدافئ.

- يغسل الشعر بشامبوثم يتم استخدام الخليط باعتباره غسولا.

- يترك لبضع دقائق ثم يشطف.

- يكرر مرة واحدة في الأسبوع.





القشدة

مزيج من الحليب والقشدة يوفر الرطوبة ويجعل شعرك سلسا وسهل التحكم، وبالتالي يعالج التقصف. بالاضافة الى ذلك، بروتينات الحليب تشجع نمو الأنسجة وإصلاحها.

- تمزج ملعقة كبيرة من القشدة ونصف كوب من الحليب كامل الدسم.

- يشطف شعرك بها وتترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

- تشطف ومن ثم يغسل الشعر بشامبو.