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مصر تتصدر الترتيب العام قبل انطلاق نهائيات البطولة العربية للسلة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:13 م
مصر تتصدر الترتيب العام قبل انطلاق نهائيات البطولة العربية للسلة
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دينا نبيل
 

أسفرت منافسات الدور التمهيدى من البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة والتى تقام باستاد القاهرة عن خروج منتخب الإمارات من المربع الذهبى البطولة بعد الخسارة من منتخبات الجزائر و مصر والسعودية .

وجاءت ترتيب منتخبات البطولة كالتالى : 

المنتخب المصرى يتصدر الترتيب بعد فوزه فى جميع المباريات أمام  الجزائر والامارات والسعودية و البحرين .

وفى المركز الثانى جاء منتخب البحرين والذى لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام  الفراعنة وفاز على السعودية والإمارات والجزائر 

وعلى مستوى المركز الثالث المنتخب الجزائري  والذى خسر مبارتان امام المنتخب المصرى و البحرين  وفازت على السعودية والإمارات   ، أما المركز الرابع فجاء فيه السعودية والتى لم تفوز الا على الامارات فقط  وخسرت من البحرين و مصر والجزائر 

وبذلك يصبح ترتيب المنتخبات المشاركة بالبطولة العربية مصر ، البحرين ، الجزائر، السعودية ، الامارات
المزيد عن: ودية الامارات كرة سلة سلة رياضة السلة
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