استخدمي "الكافيار" لبشرة نضرة وصحية

يُستخرج الكافيار من بطون بعض الأسماك، منه الأسود والأحمر، والبرتقالي والأصفر، والأخضر والأزرق، والفضي وغيره، ومن فوائده الصحية للبشرة ما يلي:-





يتميز الكافيار كونه غنيًّا بأوميغا (3 ) ، (6) ما يساعد في إصلاح أنسجة جلد البشرة التالفة.





يحتوي الكافيار على فيتامين (A )، (E) المعروفان بدورهما في الحفاظ على نضارة البشرة وشبابها.





يُعتبر الكافيار مصدرًا أساسيًّا للبوتاسيوم والسيلينيوم، ويمنع ظهور التجاعيد المبكّرة على البشرة.





تساعد مكونات الكافيار على حماية جلد البشرة من الترهّل.



