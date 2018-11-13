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غدا.. "الخشت" يفتتح عددا من التوسعات والتجديدات بمستشفى قصر العيني الفرنساوي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:09 م
غدا.. الخشت يفتتح عددا من التوسعات والتجديدات بمستشفى قصر العيني الفرنساوي
الدكتور محمد عثمان الخشت - أرشيفية
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اية حمروشي
 
يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في العاشرة صباح غد الأربعاء، بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، عددًا من التوسعات والتجديدات بالمستشفى، تشمل افتتاح مركز علاج السكر ومضاعفاته، ووحدات طب الفم والأسنان، وعلاج الآلام، وفحوصات القلب والأوعية الدموية، وتجهيز العلاج الكيماوي للأورام، إلى جانب افتتاح دور كامل مخصص للسياحة العلاجية، ومركز طب نقل الدم ومشتقاته، وتجديدات غرفة العمليات، والرعايات.

ويشهد الافتتاحات الجديدة، الدكتور أحمد طه، مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، وأساتذة كلية الطب في التخصصات المعنية.

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