الحدود يطلب التعاقد مع نجم دجلة والأخير يشترط صفقة تبادلية





تلقى نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، عرضًا رسميًا من إدارة نادي حرس الحدود، للدخول في مفاوضات من أجل التعاقد مع أحمد سالم صافي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويرغب طارق العشري المدير الفني الحدود، في التعاقد مع اللاعب خاصةً أنه من قام بتصعيده خلال فترة تدريب الفريق بالولاية الأولى قبل هبوطه، وثقته في قدراته من أجل تدعيم صفوف الفريق.





من جانبه طالب مسؤولو دجلة، تأجيل الأمر من أجل التشاور مع المدير الفني، للحصول على موافقته أو رفضه بشأن العرض لرحيل اللاعب.





واشترط مسؤولو دجلة، في حالة التنازل عن خدمات اللاعب، ستكون عن طريق صفقة تبادلية تُقضي بالتعاقد مع مصطفى طلعت لاعب الحدود، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.