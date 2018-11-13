ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحدود يطلب التعاقد مع نجم دجلة والأخير يشترط صفقة تبادلية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:05 م
الحدود يطلب التعاقد مع نجم دجلة والأخير يشترط صفقة تبادلية
طباعة
محمد الصو
 

تلقى نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، عرضًا رسميًا من إدارة نادي حرس الحدود، للدخول في مفاوضات من أجل التعاقد مع أحمد سالم صافي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب طارق العشري المدير الفني الحدود، في التعاقد مع اللاعب خاصةً أنه من قام بتصعيده خلال فترة تدريب الفريق بالولاية الأولى قبل هبوطه، وثقته في قدراته من أجل تدعيم صفوف الفريق.

من جانبه طالب مسؤولو دجلة، تأجيل الأمر من أجل التشاور مع المدير الفني، للحصول على موافقته أو رفضه بشأن العرض لرحيل اللاعب.

واشترط مسؤولو دجلة، في حالة التنازل عن خدمات اللاعب، ستكون عن طريق صفقة تبادلية تُقضي بالتعاقد مع مصطفى طلعت لاعب الحدود، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 1:00:04 PM