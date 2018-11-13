الزمالك يستبعد عودة مصطفى محمد بسبب "المهاجم السوبر"

أجل مسئولو الزمالك عودة مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار إلى طلائع الجيش لنهاية الموسم وعدم إعادته في يناير القادم بسبب عدم تقديم اللاعب المستوى المأمول منذ بداية الموسم وفضلوا أن يستمر اللاعب مع الطلائع وإستعادة فورمته الفنية والبدنية والدخول في أجواء اللقاءات وحاسته التهديفية.





وفضل مصطفى محمد مع بداية الموسم الرحيل إلى الطلائع بعدما تيقن من صعوبة مشاركته بسبب وجود كاسونجو وعمر السعيد مع الفريق وتفضيل المدرب لهما.





ورغم حاجة الزمالك الضرورية لمهاجم مميز في الوقت الحالي لكنهم استبعدوا عودة مصطفى محمد لحاجتهم إلى مهاجم سوبر.



