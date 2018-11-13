ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

إنييستا عن إمكانية انتقال نيمار إلى ريال مدريد: لن يضر برشلونة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:59 م
إنييستا عن إمكانية انتقال نيمار إلى ريال مدريد: لن يضر برشلونة
طباعة
الفجر الرياضي
 

علق الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني حاليا وبرشلونة سابقا، على امكانية انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد.

 

وقال إنييستا، لصحيفة سبورت الإسبانية: "رؤية نيمار بقميص ريال مدريد لن تضرني، لأن برشلونة ما زال يملك لاعبين مميزين ولا زالوا فريقا مؤهلًا لحصد كل الألقاب".

 

وتابع: "عودة نيمار إلى برشلونة؟ لا أستطيع القول إنها مستحيلة، لكنني أرى من الصعب حدوثها".

 

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 1:00:01 PM