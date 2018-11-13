إنييستا عن إمكانية انتقال نيمار إلى ريال مدريد: لن يضر برشلونة

علق الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني حاليا وبرشلونة سابقا، على امكانية انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد.

وقال إنييستا، لصحيفة سبورت الإسبانية: "رؤية نيمار بقميص ريال مدريد لن تضرني، لأن برشلونة ما زال يملك لاعبين مميزين ولا زالوا فريقا مؤهلًا لحصد كل الألقاب".

وتابع: "عودة نيمار إلى برشلونة؟ لا أستطيع القول إنها مستحيلة، لكنني أرى من الصعب حدوثها".