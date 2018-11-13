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أمريكا لديها أعلى معدل من تعاطي جرعات زائدة من المخدرات

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:57 م
أمريكا لديها أعلى معدل من تعاطي جرعات زائدة من المخدرات
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

ذكرت دراسة جديدة، أنّ الولايات المتحدة لديها أكثر من ضعف معدل الوفيات الزائدة قبل الأوان عن 12 دولة أخرى على الأقل.

 

ويقول البحث الذي نشر يوم الإثنين في مجلة الطب الباطني، إنّ هناك ما يقدر بـ 63،632 حالة وفاة جرعات زائدة من المخدرات عام 2016 في الولايات المتحدة.

وقال "ينجشى شين" من المعهد الوطني للسرطان بالمعهد الوطني للصحة، إنّه لدى الولايات المتحدة أعلى معدل للوفيات بسبب تعاطي جرعات زائدة من المخدرات للرجال والنساء على حد سواء (35 حالة وفاة في 100.000 رجل و 20 حالة وفاة بين 100.000 امرأة) في عام 2015، أي أكثر من ضعف معدل الوفيات في أي بلد آخر في دراستنا" ،

وكانت أدنى المعدلات في المكسيك: وفاة واحدة لكل 000 100 رجل و 0.2 حالة وفاة لكل 000 100 امرأة.

ووجد الباحثون أيضاً أن الولايات المتحدة كانت ثاني أعلى زيادة في وفيات تعاطي المخدرات المفرطة: 4.3 % سنويا في الرجال و 5.3 % سنويا في النساء.

 

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