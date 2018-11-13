حفتر: أنا في باليرمو لغرض آخر ولا علاقة لي بالمؤتمر

أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء أنه لن يشارك في أعمال مؤتمر "باليرمو" الدولي حول ليبيا المنعقد في إيطاليا.

وقال حفتر لقناة "ليبيا الحدث" ردا على سؤال حول مشاركته في أعمال المؤتمر: "لن نشارك فيه"، لافتا إلى أن زيارته إلى إيطاليا جاءت لأغراض أخرى تتضمن عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء وقادة الدول المتواجدين على هامش المؤتمر.

كما لفت حفتر إلى أن "المؤتمر، يتواجد فيه وفد أرسلناه منذ 4 أيام وأعتقد أنه شارك مشاركة فعالة بكل شيء".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد نفت في وقت سابق مشاركة حفتر، وقالت في بيان صحفي إن حفتر "وصل لعقد سلسلة لقاءات تبدأ اليوم الثلاثاء مع رؤساء دول الجوار والطوق، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية".

وانطلقت الاثنين فعاليات المؤتمر، من خلال اجتماعات مصغرة لعدة أطراف وبمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في إطار محاولات إحياء جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن روسيا ودول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة، كما يحضره ممثلون عن دول عربية ويستمر ليومين.

واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن المؤتمر، يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا وأمن حوض البحر المتوسط برمته.