صلاح ومرسي وحجازي يشاركون في مران المنتخب استعدادا لتونس

خاض لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، تدريبات في النادي الصحي داخل فندق الإقامة، استعدادًا لمواجهة تونس بالتصفيات الإفريقية.





وشارك الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وسام مرسي لاعب ويجان أتليتك، وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، بالتدريبات عقب غيابهما يإذن عن تدريبات الأمس.





ويستأنف المنتخب تدريباته مساء اليوم ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة تونس مساء الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.



