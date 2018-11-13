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تفاصيل جلسة لاعبي الزمالك الدوليين مع ثنائي تونس

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:50 م
تفاصيل جلسة لاعبي الزمالك الدوليين مع ثنائي تونس
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هاني عصام
 
تحدث العديد من لاعبي فريق الزمالك مع الثنائي التونسي حمدي النقاز وساسي فرجاني لاعبا الفريق قبل مباراة المنتخب الوطني أمام نسور فرطاج في تصفيات أمم إفريقيا 2019.

وحرص لاعبو الزمالك على التأكيد للثنائي التونسي أن مباراة الأهلي الأخيرة أمام الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وحالة الشحن التي كانت موجودة بين جماهير الناديين لن تظهر في اللقاء.

وشدد لاعبو الزمالك الموجودون في المنتخب الوطني على ثنائي تونس على التواجد بجانبهم في مصر وتذليل كل العقبات أمام بعثة المنتخب التونسي وحل أي مشكلة تعترض طريقهم.

ويلتقي منتخبا مصر وتونس يوم الجمعة القادم في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا.

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