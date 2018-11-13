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حملة صينية ضد وسائل التواصل الاجتماعى.. ومحو آلاف الحسابات

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:48 م
حملة صينية ضد وسائل التواصل الاجتماعى.. ومحو آلاف الحسابات
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إنّ أكبر سلطة إلكترونية في الصين ألغت 9800 حساباً من وسائل الإعلام الاجتماعية لمزودي الأخبار المستقلين الذين اعتبروا أنهم نشروا محتوى مثيرا أو سوقيا أو ضارا سياسيا على الإنترنت.


وشدّدت بكين قواعد الرقابة الصارمة على الإنترنت في السنوات الأخيرة مع تشريع جديد لتقييد وسائل الإعلام، وتدابير المراقبة لمواقع وسائل الإعلام وحملات متجددة لإزالة المحتوى الذي يعتبر غير مقبول، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.


وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين في بيان لها إن الحملة، التي بدأت في 20 أكتوبر، قد خففت حسابات الانتهاكات التي شملت "نشر معلومات ضارة سياسيا، وتزوير أحداث الحزب الشيوعي الصيني بشكل خبيث، وتشويه سمعة الأبطال وتشويه سمعة الحكومة وصورة الأمة".

 

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